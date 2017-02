Kim jest prawdziwie wierzący?

W zeszłym tygodniu mówiłam o pragnieniu wzrastania w Bogu, omawiając werset z listu do Hebrajczyków 5:14. Osoby duchowo dorosłe są obeznane ze Słowem Bożym nie tylko w obszarze wiedzy intelektualnej. Bóg kiedyś zadał mi pytanie, które – jak uważam -zadaje nam wszystkim: „Możesz uznać fakt zmartwychwstania Jezusa, ale czy naprawdę w to wierzysz?”.

Jest ogromna przepaść między wiedzą, a wiarą. Możemy wiedzieć wiele rzeczy, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że my w nie wierzymy. Ci, którzy naprawdę stawiają silny fundament w swojej relacji z Bogiem, to wierzący. Oni nie tylko wybrali badać Słowo Boże umysłem, lecz podporządkowują mu swoje życie, otwierają swoje serce na to Słowo i wprowadzają zmiany do swojego życia. Wierzą temu Słowu bez cienia zwątpienia czy niewiary, dzięki czemu potrafią rozróżnić, czy coś jest niedopasowane do Bożych standardów.

Tak jak wspominałam w zeszłym tygodniu, rozróżnianie jest udzielane przez Ducha Świętego i jest darem, który może być rozwijany w każdym czasie. W zasadzie, to ja proszę o udzielenie rozróżnienia w każdej modlitwie. Każdy, nawet dziecko, może doskonale poruszać się w tym darze, prosząc Boga o więcej. Słowo Boże pomaga nam w dokonywaniu decyzji w każdej dziedzinie naszego życia. To niczym duchowe soczewki założone na nasze oczy. Osoby bez daru rozpoznania nie są wstanie rozróżnić pomiędzy dobrem, a złem. Dorośli zwykle mają więcej doświadczenia i potrafią pokierować dziećmi w stronę podejmowania dobrych decyzji w życiu.

Kiedy my, jako Boże dzieci wybieramy nie poddawać się Bożym radom, lub prowadzeniu przez Słowo Boże, wybieramy głupotę. Głupcy to ludzie, którzy wydają się sobie samym „mądrzy”. Nie szukają oni mądrości ani rady, dlatego zawsze są w zamęcie. Takie osoby są ciężarem i zazwyczaj nie owocują w życiu. Nawet jeśli ktoś jest niedoświadczony jak dziecko, zawsze jest szansa, że jego życie się poprawi. Może zacząć czytać Słowo Boże, przyjąć Je z wiarą i wprowadzać w życie. W bardzo krótkim czasie odmieni się jej całe życie, o on sam zamiast być już ciężarem dla innych, a będzie cennym nabytkiem. To kolejny powód, dla którego Bóg pragnie, byśmy w Nim wzrastali; On chce, abyśmy stali się błogosławieństwem.

Dzieci w wielu przypadkach zachowują się głupio, ponieważ są nieświadome tego, co się dzieje wokół nich. Dlatego też mają rodziców, którzy je wychowują i uczą. Dzieci gdy zgłodnieją, mogą wejść do sklepu zoologicznego w poszukiwaniu jedzenia, nie mając rozeznania, co robią. Mogą podnieść coś z ziemi, co może być dla nich szkodliwe, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy. Tak właśnie zachowujemy się wiele razu w naszym życiu, nie poddając się prowadzeniu Bożemu. Bez Słowa Bożego oraz prowadzenia Ducha Świętego my również możemy zachowywać się jak nieświadome dzieci, nie umiejąc rozróżnić, czy dane nauczanie, kierunek, czy też czyjeś nastawienie jest właściwe czy też nie.

Biblia uczy nas, że powinniśmy ważyć i testować rzeczy, czy są one zgodne ze Słowem Bożym. Zakładając okulary Słowa Bożego sprawdzamy tym samym, czy coś jest odpowiednie czy też nie. Możemy duchowo zbadać rzeczy, weryfikując czy zostały one wzbudzone z natchnienia niebiańskiego, ludzkiego czy też demonicznego. Bożą mądrością jest najpierw poddanie się Bożemu prowadzeniu przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Taki sposób działania jest w konsekwencji bezpieczny i stabilny dla naszego życia oraz ochroni naszą reputację. Staniemy się osobami, które wydadzą dobre owoce, wiarygodnymi dla innych, co będzie niosło ze sobą Boże błogosławieństwo.

Przetestuj siebie w tym tygodniu. Czy jesteś prawdziwym wierzącym, czy tylko osobą o szerokiej wiedzy biblijnej? Prawdziwy wierzący stawia kroki przez wiarę, słucha Bożych rad, ma duchowe rozróżnienie oraz dąży do uświęcania swojego życia.

Tak naprawdę nie ma znaczenia, ile masz lat, gdzie mieszkasz, gdyż to jest Bożym planem dla każdego z nas. Można zaczynać z etapu niemowlęctwa duchowego, ale ważne jest nie zatrzymywanie się na tym etapie. Trzeba nieustannie wzrastać i zmieniać się, by stawać się osobą, jaką Bóg chce, abyśmy się stawali. Jeśli patrzysz na swoje życie i widzisz, że spełniasz kryteria prawdziwego wierzącego, to oznacza, że zmierzasz we właściwym kierunku, gdzie czeka na ciebie dużo więcej.

Jeśli ten artykuł dotknął twojego serca i jesteś gotowy sięgnąć głębi tego, co Bóg zaplanował dla wierzącego, to wkrótce zobaczysz owoce. Poproś tylko Boga o miękkie serce, o usunięcie z niego wszelkich wątpliwości, niewiary i zdecyduj być posłuszny Słowu Bożemu. Poproś Ducha Świętego o mądrość i poprowadzenie w każdej dziedzinie twojego życia, i obserwuj zmiany, które będą przychodzić. Zaczniesz słuchać głosu Ducha Świętego, który będzie prostował twoje ścieżki. Zdziwisz się, jak Twoje życie nabierze kolorów, i jak bardzo zaczniesz się zmieniać. Bóg ma niesamowite plany dla Ciebie, a wzrastanie w Nim przyniesie ci Boże życie każdego dnia.