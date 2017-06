Jakie jest Słowo Boże?

Kolejny odcinek programu „Dzieci w akcji”: Słowo Boże jest mocą do życia!

Słowo Boże kieruje naszymi krokami, ono się nie zmienia i jest zawsze aktualne! Tylko ono jest w stanie zmienić nasze życie. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest Słowu Bożemu i temu, jak można je poznawać, głosić, wyznawać, aby wykonało potężną pracę w nas i wokół nas!

Drogie dzieci, używajcie Bożej mądrości płynącej z Biblii. Słuchajcie, mówcie i wykonujcie jego Słowo, niech wydaje wspaniałe owoce! Tego życzymy Wam z całego serca!

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do oglądania „Dzieci w akcji”! To cykl spotkań adresowanych do dzieci, które chcą poznać Jezusa. Spotkania prowadzone są przez służbę dziecięcą Kościoła Chwały.

W naszych programach pokazujemy, jak uwielbiać Boga, jak czerpać z Bożego Słowa, jak się modlić. Pokażemy prawdziwe życie z Bogiem dzieci, które mają 6,8,11 lat!

Bóg kocha dzieci i chce, by zawsze funkcjonowały nie tylko w miłości, ale również w mocy i zwycięstwie. Wierzymy, że idąc przez życie z Jezusem, to jest możliwe!

