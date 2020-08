Jak zniszczyć mury Jerycha w swoim życiu

W roku 2020 Bóg chce dać ci miejsca, gdzie postawisz swoje stopy, ponieważ jako wierzący jesteś nośnikiem Królestwa Bożego. Tam dokąd pójdziesz, przyniesiesz błogosławieństwo i ustanowisz Boży porządek.

Bóg chce, abyśmy objęli nowe terytoria i poszerzyli je. Dni, kiedy byliśmy mali i ograniczeni się skończyły, to jest czas, aby połączyć się z nowymi ludźmi i mieć na nich wpływ. Bóg uczyni to w ten sposób, że nic nie stanie przeciwko wam. Być może będą rzeczy, które będą próbowały przyjść na twoją drogę, aby cię zatrzymać, ale nie będą w stanie stanąć przeciwko tobie. Dlaczego? Ponieważ jako wierzący jesteś w kościele lokalnym, poddany pastorom, a kościół porusza się jako jedność. W końcu, sam Bóg będzie z tobą, a On nie porzuci cię ani nie opuści. Te wszystkie obietnice możesz znaleźć czytając rozdział 1 Księgi Jozuego.

Bóg chce nie tylko, abyśmy stali na obietnicach, ale chce, abyśmy je posiedli. Jednak, gdy przychodzi do objęcia naszej osobistej czy wspólnej „ziemi obiecanej”, są tam olbrzymi i Jerycho, z którymi będziemy mieć do czynienia. Stoją one na drodze do tego, co Bóg chce, abyśmy mieli, i on chce, abyśmy byli tymi, którzy wykorzenią te rzeczy. To jest autorytet jaki mamy jako właściciele ziemi obiecanej. Zauważmy też, że Bóg nie chce po prostu dać nam czegoś za nic, chce rozwinąć coś większego wewnątrz nas. Wiara, charakter, duch wojownika, zależność od Boga i posłuszeństwo. Chce rozwinąć w nas podobieństwo do Jego samego.

Jeżeli pokonanie Jerycha czy olbrzymów byłoby tak łatwe, moglibyśmy uczynić to własną siłą. Jerycho jest czymś co pokonujemy jako ciało. Zburzenie potężnych barier, za którymi chowa się wróg wymaga, aby cała grupa poruszała się w „mocy wszystkich” pod Bożym autorytetem. Nic nie może zatrzymać ludzi, którzy są zjednoczeni w sercu i duszy w tym samym celu (Gen 11:5-7).

W końcu, co sprawia, że Jerycho upada? Sam Bóg, który idzie przed nami w swojej mocy i autorytecie. To przymierze i obietnice, które są potężniejsze niż opozycja. To ludzie zjednoczeni, z jednym sercem i wizją uwielbiający Boga. To jest to, co w sposób ponadnaturalny zburzyło tę twierdzę i umożliwiło ludziom zniszczenie wrogów wewnątrz niej. Jerycha potrzebują być usunięte przez lud Boży, z Bogiem! Jeżeli masz jakieś Jerycha, które potrzebują być zburzone w twoim życiu i kościele, teraz jest czas, aby je zniszczyć!