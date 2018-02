Jak wezwać Boga do swojego życia?

Czy modlitwa to tylko formułka? Co powinna zawierać modlitwa, aby była skuteczna? Przed jaką modlitwą przestrzegał nas Pan Jezus? Dla wielu chrześcijan, modlitwa ogranicza się do proszenia Boga o coś. Co mówi na ten temat Biblia? Jak skutecznie wezwać do swojego życia Boga?

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego kursu biblijnego „Fundamenty wiary” zawierającego podstawy nauczania na wybrane tematy bardzo istotne w świetle Pisma Świętego i związane z codziennym życiem wierzącego w Chrystusa. Wykłady prowadzi pastor Janusz Szarzec.

Cykl składa się z 8 wykładów:

1. Zbawienie 2. Chrzest wodny 3. Chrzest Duchem Świętym 4. Wiara 5. Modlitwa 6. Uzdrowienie przez Boga 7. Wolność od demonicznych związań 8. Boża ekonomia – finanse.

Janusz Szarzec – nauczyciel Słowa, biblista, dziekan Szkoły Bożych Liderów, pastor Kościoła Chwały, redaktor Magazynu Chrześcijańskiego „CEL”, od 25 lat zaangażowany w budowanie kościołów lokalnych w Polsce. Jest mówcą konferencyjnym, autorem wielu tekstów o tematyce chrześcijańskiej, znawca historii i kultury Izraela.