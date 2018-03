Jak uwielbiać z mocą Królestwa, przełamując wszelkie ograniczenia?



Dustin Smith wraz z zespołem Here be Lions wiosną odwiedzą Polskę. Będą gośćmi podczas konferencji w Kościele Chwały w Warszawie, prowadząc potężne uwielbienie oraz usługując nauczaniem, które poprowadzi nas w kolejny wymiar objawienia Bożej chwały i budowania ołtarza uwielbienia w naszym życiu.

Pieśni Here Be Lions, zarówno rozpalające w nas miłość do Jezusa, jak i te, które pobudzają do walki z duchowym przeciwnikiem – niosą to samo przesłanie: Tylko Pan jest godzien chwały.

W sobotę wieczorem odbędzie się otwarty koncert uwielbienia z udziałem zespołów Sound of Glory i Here be Lions.

Serdecznie zapraszamy każdą osobę, która pragnie poszerzyć objawienie na temat uwielbienia i nieść ogień przebudzenia w prywatnym życiu i w swoim kościele! Zapraszamy każdego, bez względu na staż, denominację czy rodzaj pełnionej służby!

Dustin Smith – lider uwielbienia i autor piosenek, związany z wytwórnią Integrity Music, którego pragnieniem jest oglądać narody rozpalone pasją do uwielbienia. Dzięki nieustającej miłości do Boga i Jego ludzi, swoją muzyką jest w stanie wykraczać poza granice denominacyjne. Cechuje go postawa oddawania Bogu wszelkiej chwały, sięgająca ponad wiek, rasę, kolor skóry i wyznanie. Dustin jest mężem i ojcem trójki dzieci. Początki jego służby związane są z kościołem w Kansas City (World Revival Church), w którym miało miejsce potężne przebudzenie. Po latach prowadzenia uwielbienia w tym kościele, rozpoczął służbę międzynarodową, podróżując po całym świecie, gdzie rozpala ogień przebudzenia w sercach wierzących.

Miejsce:

• Siedziba Kościoła Chwały, ul. Skibicka 5, Warszawa-Okęcie

Czas:

13 kwietnia (PIĄTEK) – wykłady w SBL (otwarte dla każdego, koszt 15 zł/ osoby)

19:30-21:30 – modlitwa Kościoła Chwały z udziałem gości

14 kwietnia (SOBOTA) – koszt uczestnictwa 30 zł/os.

– 10:30-13:30 – 2 sesje nauczające

– 13:30-14:00 – przerwa

– 14:00-16:00 – sesja nauczająca

– 16:00-16:30 – przerwa obiadowa

– 16:30-18:00 – otwarte spotkanie z usługą w Duchu Świętym (wstęp bezpłatny)

– 20:00- 24:00 – wieczorny koncert Sound of Glory i Here Be Lions (wstęp bezpłatny)

15 kwietnia (NIEDZIELA)

– 10:30-13:30 – Nabożeństwo główne Kościoła Chwały z udziałem Dustina Smitha i Here Be Lions

Rejestracja: