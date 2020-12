Jak powstał cykl Boży generałowie?

Głos Przebudzenia: John Dowie, Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth to zaledwie kilka nazwisk ze zbioru wielu nietuzinkowych postaci. Czy potrafisz wskazać, która z nich jest ci najbliższa?

Roberts Liardon: Myślę, że kimś najbliższym była dla mnie Kathryn Kuhlman. To była osoba, którą najbardziej lubiłem, ponieważ widziałem ją i spotkałem się z nią, kiedy byłem dzieckiem. Do dziś pamiętam tamte chwile.

Głos Przebudzenia: Boży generałowie to ludzie niosący ogień Bożego poruszenia, znani z niestandardowych działań. Opis której z tych postaci był dla ciebie największym wyzwaniem?

Roberts Liardon: Dwie osoby: William Branham i A.A. Allen. William Branham był dla mnie wyzwaniem z powodu eks- centrycznych ludzi, którzy go otaczali. Jego dar działał pomimo jego głupoty. Kiedy badałem życie i służbę Branhama, zauważyłem błędy, jakie popełnił pod koniec życia, i widziałem, co się działo wokół niego. Nie potrafiłem zrozumieć, jak to możliwe, że jego dar nadal działał. Allen był kolejnym wielkim człowiekiem cudów. Kres jego życia był dla mnie wyzwaniem z dwóch powodów: ludzie albo go kochali, albo nienawidzili – i nie zmieniali opinii o nim. To wydawało mi się dziwne, dopóki sam nie stałem się sławny. Odtąd ludzie zaczęli ze mną inaczej rozmawiać. Allen miał problem z alkoholem. Nie potrafiłem przeskoczyć tej kwestii. Niektórzy ludzie przysięgali, że on w ogóle nie pił. Inni z kolei opowiadali o tym, że musieli pomagać mu wejść do samochodu, bo był tak pijany. Rodzina Allena broniła go, twierdząc, że informacje o jego alkoholizmie były nieprawdziwe. Pojechałem więc, żeby obejrzeć jego akt zgonu, ale budynek w Oakland w Kalifornii, gdzie spodziewałem się znaleźć ten dokument, spłonął. Ktoś jednak powiedział mi, żebym poszukał w San Francisco. Tam znalazłem akt zgonu Allena. W rubryce zawierającej przyczynę śmierci napisano: „ostre zatrucie alkoholem”. Trochę mnie to zdezorientowało, bo świadczyło wyraźnie, że Allen jednak nadużywał alkoholu. Potem pewna starsza sekretarka powiedziała mi, że podzieli się ze mną faktami dotyczącymi Allena tak, jak należy je przedstawić, bo jej zdaniem to, co mi mówiono, odbiegało od realiów. Ta kobieta była jedną z sekretarek Allena. Uważam, że to, co powiedziała, ma sens. Allen miał zniszczone stawy kolanowe, dlatego poddał się operacji. Ta sekretarka pomagała mu po operacji. Allen brał tabletki przeciwbólowe, ale robił to niechętnie. Wtedy odkrył, że może się napić alkoholu celem zmniejszenia dolegliwości i nadal funkcjonować. Stosował alkohol w roli leku na ból. A potem wydarzyło się wszystko inne. Tamta kobieta powiedziała mi: „Ko-chanie, w tamtych czasach nie wiedzieliśmy tak dużo na temat alkoholizmu jak obecnie…”.

Zachęcamy do przeczytania całej rozmowy z Robertsem Liardonem w nowym numerze Głosu Przebudzenia, numer 2 (3) 2020 r. Przejdź do sklepu