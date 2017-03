Ja Jestem… dla Ciebie

Jednym z imion Boga jest Jahwe, czyli Ja Jestem. To oznacza, że wszystkim czym będę, będę dla Ciebie. Czy potrzebujesz uzdrowienia? On mówi do ciebie dzisiaj: Jestem twoim uzdrowicielem TERAZ. Uchwyć się po prostu tego wiarą i otrzymaj moją moc, aby uczynić cię ponownie zdrowym. Czy potrzebujesz być wyratowany z sytuacji, która cię przerasta? Bóg mówi do ciebie: Jestem twoim wyzwolicielem, i Ja jeden mam moc, aby wybawić cię z twoich problemów. Wyzwolę cię z wszystkich twoich strachów i będziesz bezpieczny. Czy potrzebujesz jakiegoś typu zaopatrzenia w swoim życiu? Finanse, praca, samochód, relacje, rzeczy do naprawienia w twoim domu. Bóg mówi do ciebie:

„Jestem twoim zaopatrzycielem. Szukaj mnie w pierwszej kolejności, uczyń moje królestwo pierwszym i wszystko czego potrzebujesz będzie ci dodane. Nie musisz być jak ludzie, którzy o tym nie wiedzą i podążać za wszystkimi wymienionymi rzeczami. Jeżeli postawisz mnie na pierwszym miejscu, zatroszczę się o ciebie”.

Nasz Bóg nie jest odległym Bogiem, ani Bogiem, który się nie troszczy. Nie jest Bogiem, który jest wściekły na nas, nieustannie badając nasze postępowanie: „Hej, Janie Kowalski, widziałem, że nie modliłeś się wystarczająco dzisiaj, za to dużo nagrzeszyłeś”. Nie, Bóg jest miłością i On jest powierzony swojemu stworzeniu. Bóg jest powierzony i wierny w stosunku do ludzi przymierza. Dostęp do Niego jest łatwy i bliski i On pozwala się nam znaleźć. On jest tak wierny, że możemy złożyć swoje zaufanie jedynie w Nim. Nigdy nas nie opuści, ani nie rozczaruje. Zawsze dotrzymuje swojego słowa i nigdy nie kłamie. To dlatego Jego imieniem nie jest po prostu „Bóg”, ale jest „Jahwe”. To imię reprezentuje Jego charakter, jego integralność, Jego wielkość, Jego niekończącą się moc.

Musimy zdać sobie sprawę, że mamy realnego wroga, który nie jest po naszej stronie, a stoi przeciwko nam, ponieważ my jesteśmy po stronie Boga. Zatem nie możemy być w zamieszaniu, kto jest po naszej stronie, a kto przeciwko nam. Kiedy odczuwamy, że rzeczy obracają się przeciwko nam, pamiętajmy, że prawdopodobnie nie stoi za tym Bóg.

Jedynym powodem, dla którego Bóg może opowiedzieć się przeciwko nam może być to, że przejdziemy na stronę królestwa ciemności. Jeżeli opuścimy Boga, aby podążać za innymi Bogami, służymy sobie samym i jesteśmy przyjaciółmi ducha tego świata, wywołujemy wojnę przeciwko Bogu i stawiamy siebie samych jako Jego wrogów.

Wtedy rzeczywiście moglibyśmy poczuć presję w naszym życiu, ponieważ istotnie przeciwko Niemu walczymy. Tak więc, jeżeli chodzimy z Bogiem we właściwy sposób, jeżeli czujemy, że coś przychodzi przeciwko nam, dzieje się tak dlatego, że jesteśmy namierzeni przez królestwo ciemności. To królestwo jest ustanowione przeciwko nam i możecie mi wierzyć, jego wysłannicy pracują 24 godziny na dobę.

Dzisiaj chciałabym zachęcić cię tym, co Bóg mówi nam w swoim potężnym Słowie. Nie ważne co wróg albo nawet ty sam mówisz, Bóg ma ostatnie słowo. W 8 rozdziale Listu do Rzymian jest powiedziane: „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy Go miłują”. Zatem mam pytanie: Czy kochasz Boga całym swoim sercem, duszą umysłem i siłą? Czy jesteś Mu totalnie powierzony i nie zamierzasz zmienić zdania? W takim razie powinieneś wiedzieć, że z czymkolwiek się zmagasz, odejdzie to jutro. Bóg wypracowuje swoje dobre rzeczy dla ciebie, ponieważ kochasz Go bez cienia wątpliwości. Bóg powstaje dzisiaj dla ciebie z mocą swojego wielkiego imienia: Jahwe. W taki razie musimy powiedzieć: „Jeżeli Bóg jest za nami… kto może być przeciwko nam?”. Jeżeli Bóg mówi do nas dzisiaj: „Jestem po twojej stronie, nie jestem przeciwko tobie”, powinniśmy być zachęceni. Bóg już udowodnił, że jest wielkim „Ja Jestem” dla ludzi Bożych i chce objawić się jako taki sam Bóg dla ciebie. Bóg nie jest przeciwko tobie, On jest za tobą. On wspiera cię swą potężną mocą i autorytetem. Tak więc nie miej w tym względzie zamieszania, Bóg jest za tobą i koniec. Diabeł jest przeciwko tobie i musimy być tego świadomi. Kiedy odczuwamy opozycję przeciwko sobie, pamiętajmy, z jakiego kierunku ona przychodzi. Nie przychodzi od Boga, ale z przeciwnej strony. Tak więc potrzebujesz działać szybko i zająć swoją pozycję. Musisz zająć pozycję walki i wiedzieć, że wspiera cię Bóg.

To nie ma znaczenia, jaki kaliber jest wymierzony przeciwko tobie, jeżeli Bóg jest po twojej stronie, nie powiedzie mu się. Oczywiście, ciężka broń zostanie skierowana przeciwko tobie, bo jest wymierzona we wszystkich. Gdy lecą kule, nie wycofuj się, to prowadzi jedynie do porażki. Uchwyć się swego potężnego oręża, które Bóg ci już dał i odpowiedz swoim strzałem. Strzelaj aż do momentu, gdy wróg nie będzie w stanie się ostać. Jeżeli dochodzimy do punktu, w którym rzeczy się nie zmieniają… wtedy jest czas, aby Bóg powstał. Zaufaj mi, nie ma nikogo większego niż On. Przepraszam bardzo, diabeł nie jest tej wielkości co Bóg, ani na tym samym poziomie. Bóg jest jedyny w swojej kategorii i nie ma nikogo większego niż On. Diabeł jest po prostu aniołem z biletem do jeziora ognia. Tak więc, jeżeli ludzie podążają za nim, jadą pociągiem w to samo miejsce. Zegar tyka i kiedy Bóg mówi „czas się wypełnił”, wszystko jest zakończone.

Zatem czego dzisiaj potrzebujesz? Czy nie potrzebujesz przypadkiem pomocy w swojej rodzinie lub finansach? Czy może chcesz, aby wody, które cię zalewają, odeszły od ciebie albo może po prostu potrzebujesz wiedzieć, że Ja Jestem dla Ciebie. Tak, ten sam Bóg, Jahwe, Jestem, który Jestem, jest po twojej stronie. Kiedy Bóg jest za tobą, kto może stanąć przeciwko tobie i zwyciężyć? Na koniec, jeżeli wzywamy Jego imienia, On przychodzi i odpowiada z mocą tego imienia. On mówi do nas dzisiaj „Ja jestem … dla Ciebie”.