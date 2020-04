W obliczu pandemii zastanawiasz się jak nie dać się zwariować?

Obejrzyj „How to live a fearless life?” |Rise Up Warsaw Ep. 1|, a dowiesz się JAK w 3 prostych krokach w dobie koronawirusa żyć, życiem wolnym od strachu i wszelkich obaw!

English version

How do we live a fearless life, when everything around us is crazy? Tune in now for a brand new series called, „Rise Up Warsaw.” Get the keys from the Word of God about how we can stand strong, and live fearless in times like these.