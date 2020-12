Głos Przebudzenia jesień/zima 2020

Nowy numer Głosu Przebudzenia – chrześcijańskiego magazynu poruszającego aktualne zagadnienia związane z duchowością, społeczeństwem oraz wyzwaniami codziennego życia i współczesnego kościoła w sprzedaży już od miesiąca!

Najnowsze wydanie magazynu to 180 stron ciekawej treści, w stałych blokach tematycznych: Kościół, Komentarz, Historia, Kultura, Biblia w praktyce, Biznes, Rodzina. Miłośnicy Izraela znajdą w nim dodatek specjalny – rozkładaną mapę historyczną Jerozolimy ukazującą najważniejsze daty z historii tego miasta.

Tematami wiodącymi numeru są odpowiedzialność i wpływ!

Odpowiedzialność za swoje powołanie, rodzinę, społeczność, a także za kraj. Autorzy wywodzący się z różnych środowisk ewangelicznych, piszą m.in. na tematy związane z historią chrześcijaństwa, biznesem i wpływem jednostkowym, a także zbiorowym kościoła na kraj. O roli indywidualnego powołania będzie można przeczytać w rozmowie z Paulą White-Cain, doradczynią prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. O duchowej odpowiedzialności za kraj i za region piszą liderzy znanych kościołów w Europie i Ameryce. W dziale Historia dr Alfred Palla opisuje najważniejsze wydarzenia z historii Jerozolimy począwszy od starożytności, aż do 1948 r. O decyzji przeniesienia amerykańskiej ambasady do Jerozolimy wypowiadają się przedstawiciele ambasady Izraela w Polsce oraz Departamentu Stanu USA. O dorobku polskiej reformacji będzie można przeczytać w tekście autorstwa dr Włodzimierza Tasaka. Kolejny autor, prof. Wojciech Gajewski, odkrywa przed czytelnikami kulisy trudnych relacji chrześcijaństwa z cesarstwem z okresu pierwszych wieków. W dziale Rodzina zarówno single, jak i małżonkowie znajdą wskazówki i porady jak znaleźć żonę bądź męża i jak budować partnerstwo w małżeństwie. Dział Biznes to fascynujące wywiady z chrześcijańskimi biznesmenami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem w jaki sposób prowadzić firmę. Specjalnie dla Głosu Przebudzenia ekonomista dr hab., Marcin Piątkowski pisze o nowej polskiej klasie średniej i jej roli w budowaniu trwałego wzrostu gospodarczego. Numer jest bogaty w wywiady, zarówno te wielkoformatowe, jak i krótkie ankietowe wypowiedzi na różne tematy.

Więcej informacji na temat nowego numeru Głosu Przebudzenia znajdziesz na stronie internetowej Fundacji „Nadzieja dla Przyszłości”!