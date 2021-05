Głoś ewangelię!

Daniel Kolenda: Reprezentuję piąte pokolenie kaznodziejów w naszej rodzinie. Mój ojciec jest pastorem, mój dziadek i pradziadek byli pastorami… to w sumie pięć kolejnych pokoleń w linii męskiej. Oprócz tego ojciec mojej matki również był pastorem. Podobnie ojciec mojej żony był pastorem. Wyrastałem więc w środowisku mocno nakierowanym na służenie Bogu. Przyjąłem Jezusa jako swojego Zbawiciela w bardzo młodym wieku i już mając siedem czy osiem lat, wiedziałem, że Bóg powołał mnie, bym pewnego dnia został misjonarzem w Afryce. Słyszałem, jak wielu ludzi mówi, że przez większość życia nie mieli pojęcia, czym powinni się zajmować zgodnie z planem Bożym. Ja nigdy nie miałem takiego problemu. Zawsze wiedziałem, że Bóg chce, bym ewangelizował. I wiedziałem, że on mnie wzywa do Afryki. Oczywiście, nawet sobie nie wyobrażałem, że pewnego dnia będę współpracować z kimś takim jak ewangelista Reinhard Bonnke. Moja podróż tak naprawdę rozpoczęła się, zanim się urodziłem – wśród moich przodków, którzy również byli misjonarzami. Byli Niemcami z Prus Wschodnich, którzy przyjechali jako misjonarze do Brazylii, a potem wyemigrowali stamtąd do Stanów Zjednoczonych.

Zacząłem głosić, kiedy miałem czternaście lat. Dwa lata później pojechałem do Brownsville, gdzie miało miejsce przebudzenie. Zostałem głęboko poruszony przez Pana. Rozpocząłem wówczas coś w rodzaju posługi ewangelisty. Organizowałem spotkania – niekiedy w kościele mojego ojca, czasami w innych miejscach w mieście – i zapraszałem na nie ludzi. Głosiłem im ewangelię, wzywałem do nawrócenia i modliłem się o nich. A Bóg potężnie działał. Już jako nastolatek głosiłem słowo całym swoim sercem.

Jakie kroki podejmowałem? Na każdym etapie życia starałem się robić, co mogę, przy użyciu tego, co mam. A więc nie zawsze stawałem na wielkiej platformie z potężnym systemem nagłośnieniowym, wśród ogromnych tłumów. W pewnym okresie swojego życia stawałem na rogu ulicy i głosiłem do przechodniów. Ale Jezus powiedział: „Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę” (Mat. 25:23). To jest coś, co mogę poradzić innym. Sam zastosowałem tę prawdę w swoim życiu i bardzo dobrze na tym wyszedłem.