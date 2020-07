Fishing 05/20 – Ewangelia mocą ku życiu

Na majowym Fishing’u poruszyliśmy bardzo ważny temat, czyli zrozumienie tego, w co wierzymy. Twoja wiara nie jest ślepa i w Przypowieściach Salomona czytamy „Głupi kto nie chce poznać Boga”. Chcemy pokazać ze Boga można odkrywać i poznawać każdego dnia przez cudowną relacje z Nim!

Gdy przychodzi Jezus Chrystus do twojego życia może ono się zmienić o 180 stopni! 🔄 Tak jak zrobił to w historii Noe’go, który musiał wysłuchać go i pos ́wiecić LATA na budowanie arki. Ale za każdą Bożą zmianą idzie coś wspaniałego i odpłacającego twoje poświęcenie tysiąckrotnie!!! 💯 x 10

Jezus Chrystus jest odpowiedzią dla wszystkich naszych potrzeb. Już teraz chce wejść do twojego życia, by dać ci cudowne zbawienie i ratunek! 🚨 Will you follow Him? ✨ ❤