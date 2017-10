Ex-muzułmanka: Ochraniajcie Polskę

Sandra Solomon pochodzi z Arabii Saudyjskiej, ale prawdziwą wolność znalazła w Kanadzie. To właśnie tam nawróciła się na chrześcijaństwo po spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Obecnie podróżuje po świecie jako działaczka na rzecz praw człowieka i ewangelistka.

Zdaniem Sandry, chrześcijanie powinni głosić ewangelię muzułmanom oraz opowiedzieć się przeciwko ideologii islamskiej.

Była muzułmanka uważa, że prawdziwi chrześcijanie powinni wiedzieć, że duch islamu jest duchem antychrysta. Nawołuje do tego, aby chrześcijanie w Polsce stanęli po stronie wolności, aby chronić zachodnią cywilizację, która została założona w oparciu o judeochrześcijańskie wartości.

Otwarcie przyznaje się do tego, że jako dziecko była uczona, że pewnego dnia islam opanuje cały świat, a ostatecznym planem jest odbudowa kalifatu. Mówi: „Liderzy chrześcijańscy muszą znać historię, bo to, co się działo w Europie wcześniej, może się powtórzyć. Kalifat jest planem, któremu trzeba się przeciwstawić”.

Jej zdaniem, chrześcijanie powinni głosić ewangelię, chronić swoje rodziny i naród. Polityczna poprawność nie może być powodem, który zatrzymuje ich przed dzieleniem się prawdą. Jezus powiedział – „Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli”. To jest jedyna droga dla ludzi, aby byli wolni.

Sandra kończy swoją wypowiedź apelem do wierzących – „Potrzebujemy przebudzenia w kościele. Powinniśmy się modlić, pokutować i powrócić do Boga. To główna przyczyna, dla której ten problem ma miejsce, ponieważ wielu ludzi odwróciło się od Boga”.