„Dzieci w akcji” wyjaśniają, co to jest wiara!

Kolejny odcinek programu „Dzieci w akcji”: Bohaterowie wiary! (odc.2)

W dzisiejszym odcinku poznacie bohaterów wiary m.in. Dawida, Gedeona, Noego i naszego przyjaciela, Pana Jezusa. Dowiecie się, co to znaczy wierzyć i usuwać przeszkody, aby wiara wzrosła! Bóg nam daje wiarę, wiara pochodzi od Niego i ze Słowa Bożego. Zapamiętajcie to i używajcie wiary!

Zapraszamy Was do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu! Wierzymy, że będziecie się identyfikować z bohaterami wiary, których poznaliście i wkrótce sami staniecie się bohaterami wiary!

Rodzice i dzieci – podłączcie się pod nasz kanał You Tube i oglądajcie wkrótce kolejne odcinki!