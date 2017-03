„Dzieci w akcji” – dla Jezusa i dla dzieci w Polsce!

Odcinek premierowy: „Dzieci potrafią słuchać głosu Ducha Świętego!”

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do oglądania „Dzieci w akcji”! To cykl spotkań adresowanych do dzieci, które chcą poznać Jezusa. Spotkania prowadzone są przez służbę dziecięcą Kościoła Chwały.

W naszych programach będziemy pokazywać, jak uwielbiać Boga, jak czerpać z Bożego Słowa, jak się modlić. Pokażemy prawdziwe życie z Bogiem dzieci, które mają 6,8, 11 lat!

Bóg kocha dzieci i chce, by zawsze funkcjonowały nie tylko w miłości, ale również w mocy i zwycięstwie. Wierzymy, że idąc przez życie z Jezusem to jest możliwe!

Rodzice i dzieci – podłączcie się pod nasz kanał You Tube i oglądajcie wkrótce kolejne odcinki!