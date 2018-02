Duch Święty to szeroki temat, ale jest on istotny dla chrześcijańskiego życia. Nie wierzę, abyśmy jako chrześcijanie w pełni poznali i zrozumieli każdy szczegół dotyczący Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty jest Duchem Boga, możemy cieszyć się każdego dnia w naszym życiu z tego, że Go znamy. Możemy uczyć się każdego dnia, jak wzrastać w zaufaniu i poleganiu na Duchu Świętym. Chciałabym, abyś wiedział, że Duch Święty może stać się twoim najlepszym przyjacielem, bliższym niż jakakolwiek inna osoba w twoim życiu. Wierzę, że w tym sezonie Bóg chce, abyśmy poznali Ducha Świętego lepiej i poczynili głębsze kroki w relacji z Nim.

Jako dziecko nic nie wiedziałam o chrzcie w Duchu Świętym i że mogę mieć relację z Nim. Wiedziałam, że Bóg jest w trzech osobach, w Trójcy (Ojciec, Syn i Duch Święty) i tyle. Nigdy nie poświęciłam czasu, aby zbadać Ducha Świętego, mimo tego, że pojawia się on w Biblii od Genesis po Objawienie Jana. Duch Święty był dla mnie abstrakcją, po prostu częścią religii chrześcijańskiej. Kiedy stałam się nastolatką, prawdziwy głód Ducha Świętego wybuchnął w moim życiu. Pamiętam moich nastoletnich przyjaciół w kościele rozmawiających o Duchu Świętym. To był dla mnie nowy i ekscytujący temat. Nie byłam jeszcze wypełniona Duchem Świętym, ale zostałam prawdziwie przyciągnięta do spotkania z Bogiem.

Mówiliśmy o byciu wypełnionym Duchem Świętym i co Biblia mówi o Duchu Świętym. Dla nas jako dla grupy nastolatków następny krok był oczywisty, potrzebowaliśmy dotknięcia Ducha Świętego. W ciągu kilku miesięcy wszyscy doświadczyliśmy tego po raz pierwszy. Przebywaliśmy na obozie młodzieżowym i Bóg dotknął nas wszystkich. Płakaliśmy i wołaliśmy do Boga. Chcieliśmy Jego doświadczyć tak bardzo, że nasz głód przyciągnął Go bliżej. Zostałam dotknięta Duchem Świętym, ale nie zostałam wypełniona Duchem Świętym, to przyszło później. To było dobre, że byłam tak otwarta i głodna Boga, bo to przygotowało moje życie na wypełnienie Nim w przyszłości.

W tym czasie mój pastor pojechał do Toronto w Kanadzie, a właśnie rozpoczęło się tam przebudzenie. Kiedy powrócił był totalnie odmieniony i jego zmiana dotknęła cały kościół. On przywiózł ze sobą Ducha Świętego. W naszym malutkim kościele, który był otwarty na Ducha Świętego, od tej pory Bóg poruszał się potężnie. Pamiętam, że ja i moja mama otrzymałyśmy Ducha Świętego w tym samym momencie. Zajęło to trochę czasu, przede wszystkim dlatego, że nie rozumiałam, co się dzieje ze mną w tym momencie. Jednak gdy już pozwoliłam Duchowi Świętemu wejść, pozwoliłam mu również wyjść … przez moje usta. Poczułam, że coś wypełniło moje wnętrze. W tym samym momencie wyszła z moich ust potężna fala słów, jako nieznany mi język. To był dowód, że zostałam wypełniona Duchem Bożym.

Przez lata dużo nauczyłam na temat działania Ducha Świętego, darów jakie dane są ludziom, owocu, który On produkuje w naszym życiu i mocy, która jest uwalniana w wierzących. W czasie gdy stawiałam swoje pierwsze kroki w świecie Ducha Świętego nie wiedziałam, że jestem otoczona przez dorosłych, którzy też stawiają swoje pierwsze kroki. Nie byli w dojrzali w Bogu, ani nie rozumieli Królestwa Bożego. Oni nie rozumieli także duchowej walki i tego, w jaki sposób właściwie funkcjonować w Bożym domu. To wywołało wiele chaosu, zamieszania, niedojrzałości i było bardzo zwariowane. Na nieszczęście posmakowałam „ charyzmanii ” i potrzebowałam bycia pod autorytetem silnych Bożych pastorów, aby temu zaradzić w moim życiu.

To, czego nauczyłam się o chodzeniu w Duchu, zmieniło moje życie. To coś więcej niż tylko przyjęcie dotknięcia Ducha Świętego podczas spotkania czy mówienie językami. Duch Święty staje się powietrzem dla twoich płuc, ludzie dowiadują się, że nie mogą robić prawdziwych Bożych rzeczy bez Niego. Zdałam sobie sprawę, że aby stać się dojrzała osobą, która chodzi w Duchu Świętym, potrzebowałam pewnych rzeczy w moim życiu. Potrzebowałam pastorów, którzy mogli mnie trenować i wyposażyć do chodzenia w sposób, w jaki Jezus chodził. Potrzebowałam poznawania Biblii, abym mogła rozróżniać duchy (mojego ducha, Ducha Świętego, duchy innych ludzi i duchy ciemności). Potrzebowałam dojrzałych, stabilnych przyjaciół, przed którymi mogłabym otwierać życie i od których uczyłabym się. To są najistotniejsze rzeczy potrzebne do tego, aby zachować równowagę, chodząc z Duchem Świętym.

Nauczyłam się, że tylko dlatego, że zostałam wypełniona Duchem Świętym w latach 90, nie oznacza, że to ostatni raz, kiedy mogę być Nim napełniona. Odkryłam, że ludzie są jak samochody, a Duch Święty jest jak paliwo. Samochody nie mogą poruszać się bez benzyny, a chrześcijanie nie mogą chodzić bez Ducha Świętego. Kiedy widzę kogoś i brakuje mu owocu Ducha w jego życiu, jest to czas na świeże napełnienie Duchem Świętym. Tak więc za każdym razem, kiedy jest możliwość doświadczenia Boga i bycia ponownie Nim napełnionym, nie waham się. Jak tylko gaszę moją odpowiedź na Ducha Świętego, jest to pierwszy krok w kierunku zatwardzenia serca dla Boga. To nie ma znaczenia, czy czujesz się świetnie czy nie, odpowiedz Duchowi Świętemu i przyjmij go tak dużo, jak to tylko możliwe. Potrzebujesz tego i świat wokół ciebie także tego potrzebuje.

W końcu nauczyłam się więcej o osobie Ducha Świętego i rozwijałam tę relację z Nim przez wiele lat. Kocham to, że nie wiem o Nim wszystkiego, ponieważ to oznacza, że mogę być głodna czegoś więcej. Duch Święty w twoim życiu jest ostateczną korzyścią, a te korzyści są zbyt wielkie, aby je zliczyć. On daje tak wiele i jest naszym największym pomocnikiem. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, On wie i pomaga nam. Kiedy potrzebujemy mądrości i rady dotyczącej rzeczy w naszym życiu, On jest tu, aby nam doradzać. Kiedy nie wiemy co powiedzieć, On jest tutaj, aby włożyć swoje słowa w nasze usta i inspiruje nas, aby rozpalić serce. Gdy jesteśmy na dnie albo toczymy bitwę, On ma moc, aby nas uwolnić. Kiedy mówimy językami, to wzmacnia naszą relację z Bogiem, posila naszego ducha i wyzwala coś do atmosfery.

Chciałabym cię zachęcić, jeżeli nie byłeś nigdy ochrzczony w Duchu Świętym, żebyś to zrobił. Musisz poprosić Boga o tego samego Ducha Świętego, którego mieli uczniowie. Wystarczy poprosić Jezusa, aby ochrzcił cię świętym ogniem, abyś był używany tak jak ludzie Biblii. Jeżeli zostałeś wypełniony Duchem Świętym wiele lat temu, ale nic nie dzieje się teraz w twoim życiu, jest to czas na świeże wylanie Ducha Świętego w twoim życiu. Jeżeli aktywnie chodzisz w Duchu Bożym, to czas dla ciebie aby wejść na głębszy poziom. Pamiętaj, że korzyścią z chodzenia z Duchem Świętym na co dzień, jest wprowadzenie na głębsze poziomy Bożej obecności.