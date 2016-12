Inaugurujemy cykl na kanale You Tube Kościoła Chwały „Prawdziwe historie”.

W premierowym odcinku historia Marysi, która od dziecka marzyła o życiu pełnym ekscytujących przygód. Pewnego dnia wzięła udział w konkursie „Praca jak marzenie” i spośród 3500 kandydatów wygrała pracę, która umożliwiła jej robienia rzeczy, o których marzyła. Co więcej, otworzyła się dla niej droga do zupełnie nowej ścieżki zawodowej. Ale nie to decyduje o jej spełnieniu w życiu.