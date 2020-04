English version below

Opóźnienie to każda sytuacja, w której coś przebiega później, niż miało przebiegać. To ono bardzo często zatrzymuje nas na progu dotarcia do często długo wyczekiwanego celu i blokuje osiągnięcie sukcesu, bądź zwyczajne rozwiązanie sytuacji. Pojawia się często i często nie zależy zupełnie od nas, jak np. opóźnienie pociągu – nagłe, nieprzewidywalne, a niszczące plany. Każde opóźnienie jest bezprawne, nielegalne…

Obejrzyj Dealing with Delay |Rise Up Warsaw Ep. 2|, a dowiesz się JAK w 3 prostych krokach radzić sobie z opóźnieniem przychodzącym do Twojego życia!

Have you ever dealt with delay? Many people have, and it can be very frustrating. However, what if you were dealing with ‚usual’ delay, and nothing you did seemed to make situation better? Tune in now for „Rise Up Warsaw,” and get the keys to dealing with delay in your life.