Nauczanie nt. uwielbienie cz.1

Inaugurujemy cykl krótkich filmów na temat uwielbienia w kościele.

Wpierwszej części, pastor uwielbienia, Ula Matan, mówi o tym, jaką rolę ma do wykonania w kościele Boży ogień. O jakim ogniu śpiewamy, gdy wołamy „ześlij ogień”. Co to jest kościół w ogniu?

Zapraszamy!