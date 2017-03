Helenka dzieli się świadectwem walki z rakiem. To przede wszystkim historia budowania wiary, która doprowadziła do uzdrowienia, ale również pogłębienia relacji z Bogiem i poznania Jego bezgranicznej miłości.

Zachęcamy do wysłuchania świadectwa, które szczegółowo opisuje drogę do uzdrowienia. Jak zwalczyć myśli, które przypominają o chorobie? Jak szukać rozwiązania w Słowie? Jak przejść drogę do uzdrowienia, gdy symptomy cały czas wskazują na coś innego?