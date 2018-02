Czas na pokolenie „Miecza Ducha”

Tekst: Ela Panek

„Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim” Psalm 8.3

Kilka lat temu miałam sen, który ciągle do mnie wraca, ponieważ nadal jest aktualny. Śniła mi się wielka szklana sala, oddzielona potężną szybą. Po jednej stronie stały stoły, na których leżały resztki jedzenia i picia. Przy stołach siedzieli wierzący- rodzice, liderzy, nauczyciele, znajomi i nieznajomi. Jedli, rozmawiali, kłócili się, śmiali, byli zajęci sobą.

Po drugiej stronie ogromnej szyby stała w precyzyjnym szyku, piękna, jednakowo ubrana armia dzieci, w różnym wieku, czekająca na kogoś kto je poprowadzi.

Ten obraz nie dawał mi spokoju. Zaczęłam się modlić o wzbudzenie prawdziwej służby, gdzie dzieci mogłyby zaistnieć, jako napełnieni Duchem Świętym Boży ludzie.

Szczególnie oczywiście miałam w sercu mój kościół. Dość szybko, dzięki różnym okolicznościom i Bożej przychylności przyszła odpowiedź. Służba dziecięca bardzo szybko zaczęła wzrastać. Prawie wszystkie dzieci zostały ochrzczone w Duchu Świętym. Modlitwa rozwijała się z każdym spotkaniem. Nauczanie na różne tematy sprawiło, że ziarno zasiane na dobrą, pragnącą glebę zaczęło wydawać plon.

Teraz wiem, że dzieci potrafią tak samo słuchać Ducha Świętego jak dorośli i czerpać od Niego słowo wiedzy, słowo prorocze, wizję czy sen. One nie są za małe do przyjmowania mocy z nieba, ponieważ mają tego samego Ducha, który Jezusa wzbudził z martwych.

Wierzę, że czas szkółek niedzielnych się skończył. Pora zamknąć za tym drzwi. Historie biblijne są wspaniałe, ale nie przygotują dzieci do życia w mocy i zwycięstwie. Tylko przełamująca, silna modlitwa i funkcjonowanie w namaszczeniu są w stanie uwolnić je aby pokonywały strach, niemoc czy chorobę. Jest czas na wzbudzenie liderów, wodzów, którzy poprowadzą nową generację dzieci.

To pokolenie „Miecza Ducha” czyli Bożego Słowa – pragnie dostać prawdziwy, nie rozwodniony pokarm i zanieść go innym. To jest rolą dorosłych wyposażyć je w odpowiednie narzędzia (modlitwę, uwielbienie, objawione Słowo) i nauczyć w prosty sposób posługiwać się nimi, żyć w prawdziwej Bożej wolności.

Każda osoba, w której sercu tli się pragnienie zmian w służbie dziecięcej, która odczuwa niedosyt w Duchu, jest w stanie podjąć wyzwanie i wejść z młodym pokoleniem w „głębszą wodę”.

Takie samo pragnienie pali się w Bożym sercu i On pomoże ci przezwyciężyć wszystkie okoliczności, kłamstwa, że dzieci są jeszcze za małe, że środowisko tego nie przyjmie.

Pamiętaj, że to nie środowisko będzie w przyszłości musiało zmagać się ze światem rówieśników, z programami nauczania, które dzieci przyswajają. To dziecko musi umieć dokonać wyboru między tym, co jest zgodne ze Słowem a tym co nie jest. Musi umieć odrzucić destrukcyjne relacje, złe pomysły, przemoc, wulgaryzmy. Tylko Boża Obecność w nich pokona grzech.

Zatem odzyskaj dla Boga życie dzieci i ich tożsamość – Bożych synów i córek, które będą wydawać wiele owocu w jego Królestwie. Bóg obiecał każdemu wspaniałą przyszłość, Ziemię Obiecaną. Pomóż dziecku ją zdobyć. To jest twoja i moja odpowiedzialność!

„Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie!” – JEZUS

fot. zdjęcie ze spotkania Dzieci Dzieciom

Zapraszamy do obejrzenia spotkań dla dzieci „Dzieci w akcji” prowadzonych przez Elę Panek na kanale You Tube, playlista Dzieci w akcji

Wkrótce „Dzieci w akcji” zawitają do Katowic! W ramach konferencji „Katowice w ogniu dla Jezusa”, odbędą się 4 spotkania dla dzieci, w tym jedno połączone z usługą proroczą pastora Davida Ndlovu. Zapraszamy całe rodziny do udziału w konferencji!

Szczegóły konferencji oraz formularz rejestracji tutaj