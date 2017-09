Co trzyma cię daleko od Boga?

Tekst: Bogusław Waszkiewicz

„Fishing to spotkania przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-19 lat. Poznasz tu wspaniałych ludzi i doświadczysz Bożej obecności” – możemy przeczytać na stronie fejsbukowej wydarzenia. Co powoduje, że te spotkania są za każdym razem tak odmienne i przełamujące, ale jednocześnie tak samo wspaniałe?

Odpowiedź jest prosta i można było ją usłyszeć wiele razy na pierwszym, w tym roku szkolnym, Fishingu: gdy przychodzi Boża obecność, to zmienia się wszystko, niezależnie od tego ile razy wcześniej Bóg cię zmieniał. I pewnie Was nie zaskoczę ale i tym razem nie było inaczej! I właśnie dlatego, że zarówno podczas uwielbienia jak i podczas modlitwy, każdy z obecnych mógł poczuć Ducha Świętego, nie tylko „weterani”, ale także i osoby, które były na Fishingu pierwszy raz. Cudownym i głębokim momentem była modlitwa w grupach, gdzie każdy mógł modlić się o koleżankę czy kolegę i ogłaszać, że ten rok szkolny będzie jeszcze lepszy od poprzedniego i że Bóg uwolni w tym czasie każdą rzecz, przygotowaną dla tej osoby.

Temat Fishingu był prosty: „Wzloty i upadki – czyli 10 rzeczy , które trzymają nas daleko od Boga”, ale jakże Bóg potrafi się w takich najprostszych rzeczach poruszać! Bo żeby być blisko przy Nim, każdy musi oczyścić swoje serce z tych wszystkich rzeczy, które nie pozwalają, aby Boże błogosławieństwo całkowicie przyszło, także na ten rok. Jestem w stu procentach pewny, że każdy wziął coś dla siebie ze spotkania.

„Wyszłam ze spotkania inna. Zrozumiałam, że nie potrzeba jakiejś setki osób, aby Bóg przyszedł, ale po prostu prawdziwie pragnących Go serc” – powiedziała mi po spotkaniu jedna z uczestniczek.

Jeśli nie doświadczyłeś jeszcze Boga w swoim życiu, nie spotkałeś się z nim, nie uwielbiałeś Go w wolności i radości, śmiejąc się i płacząc, jeśli jesteś zagubiony, nie wiesz co będzie jutro, albo jeśli po prostu chcesz przeżyć przygodę życia – to Fishing jest właśnie strzałem w dziesiątkę! Bóg jest dobry i wszystko co On tworzy jest dobre!

Jeśli nie byłeś nigdy na spotkaniu chrześcijańskim dla młodzieży, przyjdź, zobacz i doświadcz jak potężny jest Jezus Chrystus! Jak ludzie całkowicie oddani Jemu uwielbiają Go w chwale i czci. Jak nadzieja, radość i miłość wypełnia życie każdego.

Zacznij już dzisiaj przybliżać się do Niego, a poczujesz zmianę, nawet poprzez prostą i szczerą modlitwę.

Za miesiąc kolejny Fishing i nie może Ciebie na nim zabraknąć! Znajdź nas na Facebook’u aby niczego przegapić!

Poniżej – zagadka w formie obrazkowej, w formie slajdów z prezentacji, którą przygotowała prowadząca – ciocia Aneta. Czy potrafisz odgadnąć, co może oddalać Cię od Boga? Odpowiedzi szukaj wkrótce na Fejsie grupy Fishing.