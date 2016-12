Co najlepsze na koniec!

Polecamy głoszenie Pastor Uli Matan z nabożeństwa Kościoła Chwały w dniu 25.12

Bóg chce widzieć z naszej strony determinację. Bóg chce, abyśmy napierali na niego, aż weźmiemy wszystko, co jest obiecane. Musimy przejść całą drogę do końca, aż przyjdzie przełom. Często ustajemy, gdy się lepiej poczujemy, cieszymy się, że już odnieśliśmy zwycięstwo. A jego nie ma. Bo gdy jest zalążek, a my nie napieramy, przychodzi przeciwnik i zabiera nam wszystko, co już zdobyliśmy. Ja wiem co to znaczy napierać na Boga i dziś wam wytłumaczę!