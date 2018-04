Cierpliwość kluczem do zwycięskiego życia

Chrześcijanie żartują, że cierpliwość to coś, czego mają zazwyczaj więcej. Sądzę, że po przeczytaniu dzisiejszego wpisu, spojrzycie na jej zagadnienie świeżym okiem. Każdy z nas dysponują miarą cierpliwości, która w pewnym momencie się kończy. Cierpliwość jest owocem Ducha Świętego i wzmacnia nasze życie. Możemy mieć jej więcej i podnosić jej poziom. Pytanie, czemu jest taka ważna? Dlaczego potrzebujemy cierpliwości, by zwyciężać?

Wielu z was wie, co to znaczy toczyć bitwy i borykać się z trudnościami w życiu. Mamy świadomość, że ostateczne zwycięstwo nie przychodzi łatwo i nie dzieje się to natychmiast. Być może nawet nie zauważyłeś, że w czasie próby prawdopodobnie działałeś w wymiarze cierpliwości – czekając cierpliwe na zmiany, nadejście odpowiedzi i poprawę sytuacji. Jeśli spojrzysz na tę sytuację z perspektywy czasu, zobaczysz, że byłeś cierpliwy i coś pracowało w tobie w środku, abyś stał się kompletny.

Jedyny czas w którym zarówno cierpliwość, jak i wytrzymałość mogą wzrastać w ludziach, to taki, gdy napotykamy trudności. W Liście Jakuba czytamy: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków” (Jk 1:2-4 wersja angielska NIV). Czas próby nigdy nie jest łatwy. Natomiast jako chrześcijanie musimy znać prawdę na temat tego, co rzeczywiście się dzieje. Wszystkie doświadczenie traktujmy w kategorii radości, ponieważ mimo tych złych, Bóg działa dla naszego dobra. On szlifuje coś głęboko w nas – diament, czyli cierpliwość.

Cierpliwość jest zdolnością poruszania się naprzód wbrew okolicznościom, bez narzekania. Pozwala przetrwać rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Cierpliwość, wytrwałość i nasza wiara ściśle ze sobą współpracują. Wytrwałość to umiejętność niepoddawania się, a także nie zawracania, gdy czujemy, że znikąd pomocy. Opiera się na naszej biblijnej wierze i trwa blisko Boga. Tego rodzaju cierpliwość i wytrwałość wzbudzają w nas nadzieję w sytuacjach beznadziejnych. Poza tym dają nam perspektywę i mądrość w czasie zmagań. A wszystko po to, abyśmy następnym razem, gdy nadejdzie burza, funkcjonowali na całkowicie innym poziomie dojrzałości w Bogu. Dzięki temu możemy zaoferować coś tym, którzy dotychczas nie przeszli jeszcze próby wiary.

W Księdze Rodzaju czytamy historię Józefa, który miał sny od Boga i potężne powołanie nad swoim życiem. Mimo wszelkich trudnych okoliczności, towarzyszących jego życiu, Józef niezmiennie pozostawał wierny Bogu. Nie obrażał się i nie gniewał na Niego. Ponadto potrafił przebaczyć swoim braciom. Za każdym razem, bez względu na okoliczności, towarzyszyły mu cierpliwość i wytrwałość. Józef nigdy nie lekceważył słów Bożych i nieustannie był blisko Boga. Rezultatem takiej postawy było to, że Bóg zawsze wybawiał go z opresji i dawał Józefowi zwycięstwo.

Kiedy bracia Józefa przybyli do Egiptu, nawet do głowy by im nie przyszło, że złożą pokłon ich małemu bratu – tak jak wcześniej śnił Józef. Bóg to zaaranżował! Józef nigdy nie chciałby, aby ktokolwiek oddawał mu pokłon, a zwłaszcza jego rodzina. Gdy ujawnił przed braćmi swoją tożsamość, wszyscy płakali. W pewnym sensie doświadczyli oni zwycięstwa w rodzinie. Niemniej, największym wygranym okazał się Józef – pozostał pokorny i wolny od nieprzebaczenia. Rzekł do swoich braci: „byłem w Egipcie, aby przynieść wam zbawienie”. Gdyby Józef nie pozwolił cierpliwości na wykonanie pracy w swoim sercu, to nie mógłby sprawować tak wysokiej funkcji, ani wypowiedzieć tych słów. Wytrwałość i cierpliwość zmieniły charakter Józefa. Pomogły mu zachować czyste serce w obliczu niesprzyjających okoliczności.

Wierzę, że cierpliwość jest potężnym narzędziem niezbędnym do przetrwania i do zwycięstwa w trudnym czasie. Popycha nas do przodu w naszym przeznaczeniu i wypełnia braki w naszym charakterze. Bez oczyszczenia serc i budowania charakteru, nie awansujemy na wyższy poziom naszego przeznaczenia. To jest jedynie część procesu, ale warto mu się poddać. Bóg pragnie oczyścić nas niczym złoto lub poddać obróbce, abyśmy stali się diamentami. Obie te substancje wydobywa się z ziemi i uważa się je za jedne z najcenniejszych na świecie.

Na każdym etapie naszej drogi występują trudności, wszyscy przez nie przechodzimy. Jednakże Bóg obdarował nas swym potężnym Duchem Świętym, co pozwala nam przetrwać ciężki czas. Ale nie tylko, rozpoczyna w nas pożyteczną pracę i w tym procesie przyciąga bliżej Boga. Musimy pozwolić, aby cierpliwość i wytrwałość wykonały pracę w naszym życiu. Bowiem są one podwaliną zarówno dla dużych, jak i małych zwycięstw. Bóg chce zwiększyć poziom naszej cierpliwości, kiedy czekamy na Niego, by był naszym zwycięskim Bogiem. On pragnie przywieść nas do zwycięskiego życia.