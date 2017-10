Czy marzyłeś o tym, że zostaniesz kimś wielkim? Bóg potrzebuje wspaniałych ludzi, aby wykonać na ziemi swoje plany. On zupełnie nie ma z tym problemu, że chcesz stać się wielki. Często w zachodniej kulturze wielkość człowieka jest mierzona odmiennie. Jeśli jesteś sławny, bogaty, jesteś kimś znanym, jeśli masz najnowsze gadżety – musisz być wielki. Dla nas ludzi, pragnienie pozycji przywódcy jest czymś naturalnym. Powtarzam, pod wieloma względami, pragnienie zaszczytów jest dobre, ponieważ ci, którzy najbardziej tego chcą, są gotowi najciężej zapracować, by to uzyskać. Ludzie, którzy nigdy nie byli rodzicami, liderami lub szefami, nie rozumieją, ile pracy należy włożyć, aby stać się wielkim. Bycie na szczycie naprawdę oznacza umiejscowienie się najniżej, ponieważ służysz wszystkim. O tym będzie dzisiejszy blog – jaka jest cena bycia wielkim.

Wiele lat temu dowiedziałam się o tej zasadzie w Królestwie Bożym i to radykalnie zmieniło moje życie. Mam nadzieję, że gdy to czytasz, otrzymasz głębsze zrozumienie Jezusa, Jego Królestwa i tego, jak rzeczy powinny wyglądać w Twoim życiu. Świat koncentruje się na tym, aby wspiąć się na szczyt, depcząc innych. To jest widoczne dookoła nas i niestety w kościołach czasami też. Chociaż jeśli jesteś prawdziwym uczniem Jezusa, będziesz wiedział, że to co mówię, jest prawdą. Jeśli chcesz wzrastać, musisz najpierw się uniżyć.

W Królestwie Bożym to Bóg podnosi nas, a nie my sami. W królestwie tego świata, ludzie wzrastają sami i ciężko pracują, aby dostać się na szczyt. W Królestwie Bożym, On znajduje ludzi, którzy służą innym, bez narzekań, a On umieszcza ich na stanowiskach, na które nie zasługują. Więc jeśli chcemy zajść wysoko, musimy najpierw uniżyć się w sobie. Musimy być jak Jezus i zostać sługą.

W Ewangelii Marka 9:35 Jezus mówi: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich”. Nie potępił swoich uczniów, tylko powiedział: Jak śmiesz kłócić się o pierwszeństwo, „to nie po Bożemu”. Takiego myślenia chce nas nauczyć religia. A Jezus chce nam pokazać sposób czystszy i łatwiejszy do zrozumienia. Mówi, że jeśli ktoś (tzn. ty i ja) chce być wielki lub pierwszy (i bądźmy szczerzy … chcemy tego) musi być ostatnim i stać się sługą wszystkich.

Chcesz być pastorem, liderem, małżonkiem lub szefem? Musisz wpierw nauczyć się być sługą dla innych. Tego nauczyłam się chodząc do Domu Bożego lub funkcjonując w życiu zawodowym. Na początku nie było to łatwe, ponieważ miałam mentalność z innego królestwa. Trzeba więc było czasu, by nauczyć się służyć jako sługa w Królestwie Jezusa. Kiedy jednak zaczęłam to robić, moje życie się zmieniło.

Gdy czytam o Jezusie, widzę, że zanim udzielił tej lekcji swoim uczniom, już wcześniej tym żył. Opuścił swoją chwalebną i wygodną pozycję jako Syn Boży i upokorzył się, aby przyjść na ziemię. Przecież Jezus nie urodził się w rodzinie królów, ale w zwyczajnej rodzinie żydowskiej. A jego przyjście na świat miało miejsce w stodole ze zwierzętami. Kiedy Jezus pojawił się na ziemi, zrobił wszystko, aby służyć ludowi i Bogu. W Ewangelii Jana 13, Jezus obmył stopy uczniów. Czy wyobrażasz sobie, jak ci młodzi ludzie się czuli, gdy ich Rabbi im to zrobił? Był liderem i był największy z nich wszystkich. Uniżył się jednak do najniższej pozycji i umył im nogi. Powiedział, że sługa nie jest większy od pana swego lub nauczyciela. I dodał: „Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym będziecie postępować”.

Bóg nie oczekuje, że staniemy się podnóżkiem dla innych ludzi, ale pragnie widzieć w nas takie samo nastawienie, jakie miał Jezus. On, będąc Synem Bożym, nie uważał siebie za równego Bogu, ale uniżył się. Uważał innych za lepszych od siebie. Zgodził się na wszystko, czego Bóg od niego wymagał i nic nie było zbyt marne, żeby tego nie zrobić. Wtedy Bóg wywyższył Jezusa i nadał mu imię ponad wszelkie imię we wszechświecie. Właśnie tak powinniśmy funkcjonować w Królestwie Bożym i postępować jak Jezus. Jest to zasada, którą nawet ludzie ze świata mogą użyć i odnieść sukces. Kiedy służymy innym, zgodnie z mentalnością: „Tak, mogę”, zasada ta promuje nas. Służenie innym i uznawanie innych za lepszych od siebie jest w rzeczywistości lekarstwem dla naszych dusz.

Jeśli chcesz być wielki lub pierwszy, pamiętaj, że jest to rzecz wzniosła. Musisz być osobą, która jest pojawia się zawsze na czas, robi wszystko w duchu doskonałości i nie kładzie się spać aż do późna, aby upewnić się, że wszystko jest należycie zrobione. Będzie się od ciebie wymagało, abyś był odpowiedzialny, a żadna praca nie powinna być dla ciebie poniżająca. Kiedy Bóg widzi, że, jego ludzie działają w ten sposób, gdy nikt nie widzi, to On jest tym, który zwraca na nich swój wzrok. On jest tym, który ustawia ludzi i podnosi ich. Nie dziwi mnie, że osoby takie jak Józef, Ester i Daniel zostały umieszczone na wysokich stanowiskach rządowych. Byli naprawdę wielcy w swoim charakterze, ponieważ byli sługami Królestwa Bożego.