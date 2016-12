CEL Rozmowy: O tym, co w życiu najważniejsze

Now odcinek programu CEL Rozmowy: Urszula Podżorska, pastor Kościoła Chwały – „Żyję dla Boga”

Pastor Ula Podżorska opowie o cenie, którą zapłaciła za wytrwanie przy Bogu i o tym, co jest dla niej najcenniejsze w życiu.

Dzieciństwo: „Gdy się nawróciłam, wszyscy zdziwili się, dlaczego ja, bo mnie zawsze widziano modlącą się. Od dziecka wiedziałam, że On jest, Bóg był stałym elementem mojego życia”.

Nawrócenie: „Niezrozumienie i ból, który zadałam rodzicom był bardzo duży, ale nie mogłam zrezygnować z tego, co jest dla mnie najcenniejsze, nawet gdyby odwrócili się ode mnie wszyscy”.

Rola pastora w kościele: „To jest styl życia. Nie nadymam się swoją funkcją. Rola pastora to również rola mamy. I sprawia mi to olbrzymią radość! Wraz z powołaniem Bóg daje wyposażenie do służby.”

O broni duchowej: „Widząc niebezpieczeństwo, przestajesz zastanawiać się, jak cię ktoś odbiera. Kościół to nie scena. Nie ma takiej ceny, której człowiek nie zapłaci, żeby (kogoś) uratować. W kościele stoimy przed prawdziwymi wyzwaniami duchowymi”.

Zapraszamy!

Poprzednie odcinki:

Odcinek 1 – Pastor Janusz Szarzec – Duchowe Przebudzenie

Odcinek 2 – Pastor Janusz Szarzec – Reformacja duchowa a wpływ na społeczeństwo