CEL Rozmowy – Nie pozwalam na plany przeciwnika

Nowy odcinek programu CEL Rozmowy – Pastor Agnieszka Onyszczuk

Nasz gość tłumaczy zasady funkcjonowania w świecie duchowym: „Świat duchowy to rzeczywistość w której funkcjonujemy – trzeba go poznać i zacząć przestrzegać praw duchowych. Po to, żeby życie na ziemi przebiegało tak, jak tego chce Bóg. Bez poznania sfery duchowej nie wdrożymy Bożego planu”.

Pastor Agnieszka wyjaśnia, na czym polega stosowanie Bożego autorytetu na co dzień: „Chrześcijanie obwiniają Boga za problemy w swoim życiu, a On nie ma z tym nic wspólnego. A tymczasem Bóg nie przejmie autorytetu, który dał człowiekowi. Naiwnością jest myśleć, że Bóg zrobi wszystko za nas. Jak przyjdą problemy, to trzeba im stawić czoła i unicestwić w duchu. Jest wojna duchowa – należy się obudzić, bo diabeł nie śpi i trzeba mieć tego świadomość. Przez Słowo Boże możemy pokonać problemy i nasze życie może wyglądać zupełnie inaczej”.

Nasz gość wypowiada się również na temat swojej roli pastora w kościele. Dlaczego nie przejmuje się kontrowersjami związanymi z głoszeniem kobiet i jak godzi rolę pastora i żony w domu. Tłumaczy, jak wygląda prawidłowo ustanowiony autorytet w rodzinie.

Zapraszamy!