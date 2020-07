Bilet w jedną stronę

Czasem zupełnie niepozorne wydarzenia mogą wpłynąć na nasze życiowe wybory.

Dwie studentki pierwszego roku filologii w zimowy wieczór spacerują ulicą Szewską we Wrocławiu. Rozmawiają. Chyba o czymś istotnym, bo w ich głosie można wyczuć uniesienie.

Jedną z owych studentek byłam ja, drogi Czytelniku, drugą moja ówczesna koleżanka. Rozmowa zaś dotyczyła rzeczy pierwszych – egzystencji, wieczności i realności Boga we współczesnym świecie. Zupełnie nie pamiętam jej zakończenia. Pamiętam za to, że w pewnym momencie wyminęła nas dziewczyna, na oko niewiele starsza od nas. Przechodząc, rzuciła w naszym kierunku jedno proste zdanie: „Dziewczyny, Bóg was kocha”. Od tamtej pory ta deklaracja zaczęła we mnie „pracować”.

W oku cyklonu

Wyruszam w podróż autostopem na południe Francji. Studencki budżet bywa dość skromny, więc w plecaku, poza niezbędnikiem na przetrwanie, mam setkę skaczących gumowych pająków z pompką. Takie pająki sprzedawały się wśród Francuzów doskonale. Pozyskane fundusze dawały wiele możliwości. Docieram do jednego z nadmorskich miasteczek. W kieszeni mam zaledwie kilka euro – pająkowy biznes chwilowo przestał prosperować. Lokalne media zapowiadają nadejście trąby powietrznej. W ciągu kilkunastu minut robi się ciemno. Znajduję schronienie we wnęce latarnii morskiej. Zaczynam się bać. I wtedy nagle przypominam sobie historię z ewangelii o tym, jak Jezus uciszył burzę. Nie bardzo wiem, jak się modlić. Więc robię to najprościej. Przy czym jestem dość bezczelna. Stawiam Jezusowi warunek: „Jeśli wyciągniesz mnie z tego cało, pójdę za Tobą, cokolwiek miałoby to znaczyć”. Chwilę później nastaje wielka cisza.