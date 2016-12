Bądź mądrze prowadzony

Tekst: Szymon Haponiuk

Ostatnim czasem miewam wiele istotnych zero-jedynkowych decyzji. Naturalną rzeczą w takim wypadku jest iść w racjonalnym kierunku, działać wobec naszego rozumu. Brzmi logicznie, ale co jeśli sytuacja nas przerasta. Nie wiemy jaką szkołę wybrać, albo jest przed nami zbyt trudne wyzwanie. Mamy Ducha Świętego. On może dać najcelniejsze rozwiązanie. Po co ograniczać się do nas samych, lepiej zawsze radzić się kogoś, kto wie lepiej?

Owce znają głos Pasterza

W Biblii czytamy, że takie postacie jak Mojżesz miały kontakt z Bogiem praktycznie twarzą w twarz (niestety twarzy zobaczyć nie mogli), a rozmawiały jak przyjaciel z przyjacielem. W Starym Testamencie było to dane wąskiej grupie ludzi, ale w dzisiejszych czasach każdy ma tą możliwość przez Ducha Świętego. Możemy być kierowani przez wewnętrzne przekonanie, innych ludzi (chodź tu trzeba czasem uważać) albo po prostu (a nawet) rozmawiać z Bogiem. Jak do tego dojść? Spędzaj czas z Bogiem. Kiedy mam jakiś problem do rozważenia, najprostszą metodą dla mnie jest wejść w Jego obecność. Przyjdzie odpowiedź oraz wiara w nią. Jeśli trwamy w Bogu, to w każdej chwili jesteśmy prowadzeni przez Niego jak gdyby stał za naszymi plecami i popychał nas we właściwym kierunku.

I tyle?

Ważne jest, aby trzymać się tego, co otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Diabeł to całkiem myśląca istota i prawdopodobnie będzie chciał nam poddać swój LOGICZNY kontrargument. Możemy też czuć pewną presję czy oskarżenie, o nieumyślną decyzję. Te wszystkie kłamstwa mogą przyjść, jeśli damy im taką możliwość. Wróg nie chce, abyśmy szli we właściwym kierunku, lecz żyli w zamieszaniu. Co wtedy? Zrewiduj swoje serce. Pamiętaj, że tylko Boża opcja przyniesie Ci pokój.

Kiedy indziej nasze własne emocje i chęci mogą próbować wziąć górę. Nasza dusza i nasze ciało, jeśli nie są całkowicie poddane Duchowi, mogą wystawić swoją opcję, która będzie im najwygodniejsza i najprzyjemniejsza. W ostatecznym rozrachunku będzie jednak daleka od prawdy. Zawsze sprawdzaj, co miało wpływ na twój wybór, Duch Święty, czy twoje emocje, chęci i ego.

Ufność Bogu

Widzimy w Słowie Bożym wiele sytuacji, w których Bóg wydawał różne, często (z ludzkiego punktu widzenia) irracjonalne polecania dla swojego ludu. Jednak wykonanie ich zawsze kończyły się wielkim sukcesem. W 2 Księdze Królewskiej 5:10-12, mamy przykład, gdzie Naaman, mając nadzieję na uzdrowienie z trądu, oburzył się, ponieważ dostał zbyt można to ująć, infantylne rozwiązanie. To był jednak Boży sposób na jego chorobę. Tak samo w naszym życiu, musimy ufać, że Jego prowadzenie, jakiekolwiek by nie było, doprowadzi nas do celu. w moim życiu było trochę takich sytuacji, w których Bóg mnie kierował w niekoniecznie dla mnie logicznym kierunku. Jednak po jakimś czasie widziałem, że było to dokładnie wymierzone. Wcześniej nie zauważałem całego kontekstu i musiałem zdać się na Ducha.

Co z tego wynika dla nas?

Jak i inne dziedziny chrześcijaństwa, bycie prowadzonym przez Ducha Świętego sprowadza się do wiary, relacji z Bogiem, zaufania. Każdy ma taką możliwość i może mieć dokładną odpowiedź dotyczącą swojej sytuacji. Nie mówię tu tylko o wielce poważnych, ale też naszych codziennych, prozaicznych kwestiach w życiu.