Rok 2017: zaplanuj go dobrze!

Witajcie w Nowym Roku! To będzie wspaniały rok!

Dla wielu, na całym świecie i dla nas w Polsce, Nowy Rok to czas nowego początku – odnowy. To czas uporządkowania wszystkich ważnych i nieważnych spraw, tak by poczynić plany na nadchodzące miesiące i wyciągnąć wnioski z przeszłości.

Może nie znacie mnie z tej strony, ale uwielbiam planować i organizować. Uświadomiłam sobie, że oszczędza to wiele czasu, jest praktyczne i wnosi spokój, kiedy realizujesz swój harmonogram.

Nauczyłam się, że jeśli sam nie planujesz, ktoś inny zaplanuje za ciebie. Zazwyczaj brak planowania i mądrości w Bogu kończy się fatalnie. Tak więc w tym tygodniu skoncentrujemy się na efektywnym planowaniu według biblijnej perspektywy. Będzie to bardzo praktyczne i powinno dać ci wskazówki, jak osiągnąć sukces w Nowym Roku.

Wielu ludzi na początku roku szuka kierunku i rozwiązań. Kiedy czuję, że nie wiem, co robić lub gdzie iść, zawsze zwracam się do Słowa Bożego. Psalm 119:105 (BW) oznajmia: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”.

Kiedy szukam w Słowie Bożym, natychmiast daje mi ono siłę, której potrzebuję. Naprawdę jest ono jak światło kierujące mnie, przynosi rozwiązania i koi moje serce. Bóg zawsze odpowiada na naszą wiarę i swoje Słowo. Na podstawie Jego Słowa możemy modlić się o kierunek i przejrzystość myślenia, a On da nam to, o co prosimy. Dodatkowo Bóg sam potwierdzi, czego nauczył nas np. gdy słuchamy kazania lub przez przyjaciół czy liderów. Bóg jest Pasterzem, nie opuści nas i nie zawiedzie, ale zawsze poprowadzi do najlepszych rozwiązań.

Jak już wspomniałam, lubię planować i wiem, że inni również. Wielu z nas układa swoje plany właśnie w tej chwili. Zastanawiam się, ile z tych planów zadziała i to zadziała dobrze. Bóg również planuje i już przygotował coś na ten rok. Wiem, że zamierza uczynić wielkie rzeczy w Polsce w 2017 r. i potrzebuje naszej pomocy do ich wykonania. Jednym z najlepszych sposobów, które odkryłam, by planować coś, co przyniesie dobry efekt, jest nauczenie się podporządkowania i powierzenia planów Bogu. W Przypowieściach 16:3 (BW) jest napisane: „Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.” Gdy tak zrobisz, zobaczysz Boże działanie. Bóg może dać ci znać, czy twoje pomysły są dobre, a związku z tym możesz współdziałać z Nim, by je zrealizować.

Byłoby wspaniale, gdyby w tym roku wielu wierzących zapytało Boga wprost: „Jakie są twoje plany i jak mogę ci pomóc?” To pytanie zwróci uwagę Boga, który z pewnością będzie chciał, abyś pomógł w Jego planach.

Inną sprawą do przemyślenia jest nie tylko zaangażowanie Boga, ale również innych ludzi. W Przypowieściach 15:22 jest mowa o korzystaniu z narad i wielu doradców, a wówczas plany nie zawiodą. Wiem, że wiele z moich planów nie powiodło się, ponieważ nie prosiłam innych o radę. Co Biblia sugeruje przez „naradę i wielu doradców?” Mądra narada i wielu doradców – to są zaufani i wypróbowani ludzie, którzy mają na uwadze twój najlepszy interes i wydają w życiu owoc Ducha Świętego. Są to ludzie stabilni i pewni. Jest wielu ludzi w naszym życiu, ale niewielu właśnie takich. Czasami towarzystwo kilku takich ludzi (liderów, pastorów, zaufanych przyjaciół i rodziny) zachowuje nas od popełniania okropnych błędów i ratuje nam życie. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy nawiązujemy relacje, zmieniamy pracę, przeprowadzamy się, czy dokonujemy innych znaczących decyzji.

Wreszcie gdy już złapaliśmy kierunek, umiemy planować, czas na cele.

Niektórzy nie lubią stawiać sobie celów, bo boją się porażki. Próbowali wcześniej i nie zadziałało. Jednakże chcę, byśmy zapomnieli o lęku i odważnie stawiali cele. Planować możemy na dwa sposoby: krótko- i długoterminowo. Myślę, że rozważnie jest stawiać sobie krótkoterminowe cele i mieć je przed oczami cały rok. Może to być: powrót do szkoły, znalezienie lepszej pracy, przedłużenie czasu modlitwy, przeczytanie Biblii od początku do końca, czy znalezienie więcej czasu dla rodziny. Cokolwiek chcesz osiągnąć, dobrze jest zaplanować kolejne kroki, aby to zrobić. Przyjmij Boże, mądre rady, poddaj swój pomysł Bogu, a wkrótce otrzymasz kierunek. Bóg może ugruntować twoje plany, a ludzie będą ci kibicować.

Jakiekolwiek są twoje cele, plany, wizja, czy kierunek na 2017 r. planuj, że będzie to dobry rok. Zdecyduj się przed czasem, że cokolwiek stanie na twojej drodze, wybierzesz wierność Bogu, uwielbienie Go, ofiarność, a będzie to dobry rok. Postanów, że do końca 2017 r., bez względu na to, co się stanie, pozostaniesz silny; twoje cele, plany, które ustanowiłeś w Bożej obecności – przemodliłeś i zabezpieczyłeś wystarczająco dobrze.

Upewnij się, że niczego nie braknie w realizacji planów, również pomocy od ludzi towarzyszących ci. Jakie są więc twoje plany na 2017 r.? Czy mogę ci coś zasugerować? Zacznij ogłaszać, że będzie to wspaniały rok i zaplanuj, żeby tak się stało!