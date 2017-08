Bądź mężny

Męstwo jest cechą, którą ja i wiele innych osób na całym świecie, podziwiamy w narodzie polskim. Czy wiecie o tym, że Polacy mają na świecie opinię ludzi mężnych i dzielnych? Nawet prezydent USA, Donald Tump, skoncentrował się na tym, kiedy przemawiał niedawno w Warszawie. Męstwa można nie odbierać zmysłami, tego się raczej doświadcza. Męstwo wynika z wyboru, jakiego się dokonuje pomiędzy decyzją ruszenia naprzód i nie poddawania się, a chęcią wycofania się w niesprzyjających okolicznościach. Co to oznacza – być mężnym? To znaczy zmierzyć się odważnie z niebezpieczeństwem, a nieraz i bólem. Mężna postawa w takiej sytuacji nie wyklucza zwykłych ludzkich obaw. Jednak pośród zagrożeń i wyzwań, dokonany wybór świadczy o męstwie. Musimy złożyć nasza ufność w Bogu i pamiętać, jak w przeszłości spieszył nam na pomoc, kiedy wzywaliśmy Jego imienia. Nasze męstwo wynika ze świadomości, że nie działamy w pojedynkę.

W Księdze Jozuego 1:7 Bóg poleca Jozuemu: „bądź mocny i mężny”. Wtedy właśnie Bóg obiecał mu, że nie zostawi go samego. Że będzie z nim, że go nie opuści i że nie pokonają go jego nieprzyjaciele. W Psalmie 23:4 jest powiedziane, żebyśmy się nie obawiali zła, nawet będąc w obliczu śmierci, ponieważ Bóg jest z nami. Kiedy wiemy, że Bóg jest ze swoim ludem, nie ma miejsca na ucieczkę, wycofanie, lęk czy przerażenie. To jest wezwanie, aby być mocnym, mężnym i odważnym. Jesteśmy wezwani do takiej postawy, ponieważ to jest postawa wiary! Jeżeli się wycofamy, wtedy jesteśmy prawdziwie pokonani. Oznacza to, że włożyliśmy więcej wiary w lęk niż w Boga. Gdy Izrael miał wejść do Ziemi Obiecanej, lęk dziesięciu wystraszonych mężczyzn rozprzestrzenił się na całą grupę, podczas gdy zaledwie dwóch wywiadowców odpowiedziało z wiarą na wyzwanie, które zobaczyli przed sobą. Ci, którzy uwierzyli w kłamliwą relację wywiadowców, w konsekwencji nie weszli do Ziemi Obiecanej. Bóg polecił Jozuemu, aby był mocny i mężny, bo wiedział, ze droga wiary przed nim nie będzie łatwa i że będzie wymagała głębszego poziomu wiary oraz bezwarunkowej decyzji, aby być mężnym. W jaki sposób zwyciężył Jozue? Zawczasu podjął decyzję, że będzie słuchał Boga i ze będzie mężny.

Dziś Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce stoi przed licznymi wyzwaniami. Przed nami znajdują się Boże obietnice – prawdziwej wolności i życia w Bożej chwale. Ci, którzy uchwycą się tych obietnic będą nazwani mężnymi. To będą ludzie, którzy rozumieją w jakim czasie żyjemy i podejmą walkę dla Boga. Będą mieli postawę wiary, która nie pozwoli im się wycofać. To będą ludzie, którzy wiedzą, że Bóg jest z nimi i że dla Niego nic nie jest niemożliwe. Kiedy powie – naprzód, nic ich nie zatrzyma, a jeżeli pojawi się poważna przeszkoda, ruszą ze świadomością, że „mocniejszy jest ten, który jest w nas od tego, który jest w świecie”.