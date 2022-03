Д-р Пітер Геммонс

Iсус робив на це великий наголос: «Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства» (Івана 3:3). Слова «поправді, поправді» підкреслюють значення цього вислову і означають «запевняю вас» або ж «нема сумнівів в тому, що…».

А навіщо нам необхідно народитися згори, тобто народитися знову?

Тому що жоден із нас не оправдав Божих очікувань. Всі ми виявилися егоїстами. Ми підвели Бога, самі себе та інших людей. Якщо ти хочеш після смерті потрапити на Небо, то до цих слів Ісуса треба поставитися дуже серйозно. Якщо ти не народишся знову, то не зможеш побачити Боже Царство, і тим більше ввійти в нього.

В Біблії написано: «бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув.» (Книга Ісаї 59:2). Ось чому у багатьох людей склалося враження, що Бог десь дуже далеко, а їхні молитви залишаються без відповідей.

Бог досконалий. Перед Його обличчям, на Небі, не може бути жодної неправди. Гріх «забруднив» би це місце. Проте коли людина народжується згори, то все її минуле стирається, і нема вже нічого, що б відділяло її від Бога, і нічото, що б заважало їй потрапити на Небеса. Більше того, народження згори – це не лише спасіння від смерті. Ісус прийшов, щоб принести тобі Небо на землю, прямо зараз!

Він сказав: «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали» (Євангеліє від Івана 10:10).

Ісус прийшов, щоб дати тобі життя і ще щось більше! Я гарантую, що якщо ти даси Йому можливість діяти, ти не пошкодуєш!

Можливо, зараз у тебе в голові безлад, як у Никодима, коли він сказав: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?» Ісус йому пояснив, що є два різні види народження. Перше відбувається в фізичному світі, а друге – в духовній реальності.

«Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже» (Євангеліє від Івана 3:5).

Ми всі народилися від води, тому що, приходячи у цей світ, ми вийшли з навколоплідних вод. Проте залишається питання: «А чи народився ти колись від Духа?»

Підсумовуючи Євангеліє від Івана, можна сказати, що Ісус народився для того, щоб ти міг народитися знову.

Біблія говорить, що «всі згрішили і позбавлені слави Божої» (Рим. 3:23). А якби тобі здавалося, що ти є винятком, то в цьому уривку таки написано: «Нема праведного ані одного» (вірш 10). Слово «грішити» означає просто «здійснювати помилку». Якщо під час гри у футбол ти не попав у ворота, то немає значення, на скільки ти промахнувся: на один сантиметр чи на один кілометр. Ти просто промазав і все. Те саме з людьми – нема 8 жодного, хто міг би своїми заслугами потрапити на Небеса. Ми всі зробили щось погане і нам всім треба Боже прощення. Проте для нас є хороша новина: Ісус взяв на себе покарання, яке ми заслужили, і тому ми можемо отримати прощення гріхів.

Як тоді народитися згори?

1. Необхідно усвідомити, що ти згрішив і не заслуговуєш потрапити на Небеса. Бог настільки досконалий, що навіть один твій егоїстичний вчинок може віддалити тебе від Нього.

2. Необхідно усвідомити, що ти згрішив і не заслуговуєш того, щоб потрапити на Небеса. Він взяв на Себе вину за твої гріхи, щоб ти міг отримати прощення.

3. Ти повинен запросити Ісуса в своє життя і попросити Його простити твої гріхи.

В той момент, коли ти це зробиш, ти народишся згори, ти народишся вдруге – в духовній реальності. Тоді все почнеться наново. Твоє минуле буде тобі прощено. У тебе з’явиться гарантія вічного майбутнього. Бог зробить тебе абсолютно чистим, щоб ти міг безперешкодно повстати перед Його обличчям. Якщо ти ще не пережив народження згори, помолися цією молитвою, і це станеться:

Дорогий Господи Ісусе! Я знаю, що згрішив і не заслуговую бути на Небесах. Дякую за те, що Ти помер за мене і взяв на Себе покарання за мої провини, щоб я міг отримати прощення. Я запрошую Тебе в своє життя. Будь моїм Господом і Спасителем. Я вірю, що Ти вислухав мою молитву і поселився у мені. Дякую Тобі, що я народився згори. Я належу Тобі, а Ти – мені, навіки! В ім’я Ісуса. Амінь.

ЄВАНГЕЛІЄ

Бог так сильно нас полюбив, що віддав Свого єдиного Сина, щоб Він став твоїм спасителем (Івана 3:16).

Ісус помер на хресті, понісши твої гріхи, щоб ти міг отримати прощення і мати вічне життя. Тільки Ісус може тебе спасти. Ти не можеш спасти себе сам. Наші гріхи принесли розлучення між нами і Богом. Але Ісус помер замість тебе на Хресті і воскрес із мертвих, взявши на себе покарання, яке ми заслужили, щоб ми могли отримати прощення (див. Ефесянам 2:8-10; 1 Коринтянам 15:3-4).

Спасіння – це Божий дар. Воно може бути твоїм, якщо ти тільки про це попросиш. Не відкладай це не потім. Минуле незворотно пройшло. Майбутнє не є чимось невизначеним. День спасіння вже настав (2 Коринтянам 6:2; 1 Івана 1:9). Якщо ти приймеш Ісуса Христа, мир з Богом буде доступний для тебе безкоштовно (див. Івана 1:12). Одного дня кожен повстане перед Богом і дасть Йому відповідь, прийняв чи відкинув він Ісуса Христа. Помолися цією молитвою прямо зараз і отримай вічну любов і прощення:

Господи Ісусе, дякую Тобі, що ти мене любиш. Дякую Тобі, що ти помер за мене і воскрес, щоб дати мені нове життя. Я вірю, що Ти поніс покарання за мій гріх, щоб я міг отримати прощення. Прости мене тепер. Я запрошую Тебе стати моїм Господом і Спасителем. Я сповідую своїми устами, що Ісус Христос є Господь, і я вірю в серці, що Бог воскресив Його з мертвих. Дякую, що Ти вислухав мою молитву. Мої гріхи прощені! Я спасенний! Ти – мій! Я – Твій! Навіки!

В ім’я Ісуса. Амінь.

