Чи можна вибачити?Прощай, прийми прощення і живи!

Прощення — таке просте слово — і життя дає свідчення того, наскільки воно суперечливе і наскільки по-різному його розуміють і тлумачать. Спілкуючись з віруючими та невіруючими, я побачив, скільки різноманітних і екстремальних емоцій та виправдань це викликало. Людбми прийнято використовувати свій «кодекс справедливості», згідно з яким є речі, які підлягають прощенню, і речі, які «ніколи не будуть прощені». Тим часом Бог у Своєму Слові не залишає жодних сумнівів щодо потреби прощення та благословення, яке приходить від нього для віруючих і невіруючих. Прощення — це могутня сила. У світлі Божої правди Бог не прощає непрощення!!! «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим боржникам… Бо якщо ви іншим прощатимете їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. І якщо ви не прощатимете людям, то й Отець ваш не простить вам провин ваших» (Мт. 6:12, 14-15). Переживання кривди, чи зла в будь-якій формі чи вимірі викликає у людей негативні, а іноді навіть травматичні почуття та емоції. Не можна заперечувати чи нехтувати цими найболючішими емоціями та переживаннями, але слід розуміти, що прощення — це вибір, заснований на волі людини та ставленні, що супроводжує ці почуття. Прощення – це рішення, яке не має нічого спільного з нашими хорошими чи поганими емоціями. Зцілення почуттів або життя може прийти і прийде з часом, і звільнення прощення необхідне негайно, щоб відбулося втручання Бога. Прощення – це не те саме, що відставка та відмова від своїх прав на захист життя, здоров’я, гідності, власності чи непокарання за безбожні вчинки інших людей чи націй. Бог цього права не відбирає. Він вчить робити це лише в прощенні, а не у відношенні ненависті, ворожості, реваншу, помсти чи нескінченної образи. Він не хоче, щоб заподіяна шкода продовжувала приносити свої безбожні, руйнівні, віроломні плоди в житті скривджених людей чи цілих народів і поколінь. Він хоче, щоб люди були вільні від поганих емоцій і спогадів і мали змогу вести здорове, плідне і благословенне життя з Його прихильністю, незважаючи на ці переживання. Тут я наведу два свідчення.

Перше стосується життя мого батька, який втратив свого батька, коли йому було сімнадцять. Це було після війни, в 1946 році. Дід пішов до сусіда, щоб повернути позиченого коня і випадково став свідком нападу та вбивства родини в околицях. Як випадкового свідка події, йому також з близької відстані вистрілили в голову. Люди знали, хто вчинив злочин, це була близька особа. Бабуся овдовіла з шістьма малими дітьми. Вбивство діда мало великий вплив на подальше життя всіх, на освіту, подальші життєві можливості та економічний стан. Коли я був дорослим, батько розповідав мені про те, як хотів помститися винуватцю, будучи тоді ще маленьким хлопчиком. Але священик сказав йому про прощення, і він відмовився від цього. Через десятиліття він зізнався, що якби він не пробачив і не відмовився від помсти, його життя було б втрачено даремно, а також позначене клеймом злочину. Він був вдячний, що зустрів людину, яка розповіла йому про прощення, завдяки чому він зміг відмовитися від помсти і направити своє життя доброю дорогою. Зрештою, вбивця його батька уникнув покарання людської справедливості, але його життя було невдалим і через роки він повісився.

Я почув друге свідчення від проповідника на християнській конференції майже 30 років тому. Один чоловік, засуджений за вбивство, втік з в’язниці. Під час втечі він убив ще двох поліцейських, які переслідували його. Але в процесі втечі він також опинився в церкві на християнських зборах і віддав там своє життя Ісусу. Він навернувся і знову народився для Бога. Він вийшов перед збором і розповів, хто він і що зробив. Він також зізнався, що відтоді знав, що Бог простив йому все, що він зробив неправильно, і що він більше не боїться нести повне покарання та відповідальність за те, що вбив інших людей. Більше він не втік, а сам здався поліції. Ці два свідчення показують істину про благословення нашого життя, коли ми прощаємо іншим кривди, заподіяні нам, і коли ми приймаємо Боже прощення за те, що ми зробили неправильно і жорстоко. Бог не сказав, що прощення означає скасування провини, відповідальності в земному житті. Колишній злочинець прийняв прощення і мужньо взяв на себе відповідальність – навіть смертний вирок. Бог навчає нас у Своєму Слові, що відплата в Його руках. «Улюблені! Не мстіться самі а віддайте це гніву Божому, бо написано: «Мені належить помста, Я відплачу, говорить Господь» (Рим. 12:19). Прощення має на меті звільнити жертву чужого гріха від руйнівного впливу духу помсти, озлобленості, неприйняття, сорому та інших послідовних наслідків, які диявол спричиняє у людей, які вже постраждали, знущалися навіть у дуже жорстокий, болісний і жахливий шлях. Взагалі, люди, які є жертвами чи свідками таких подій, природно, бажають справедливого покарання винних у провинах і злочинах і позбавити їх подальших можливостей для протиправної та злочинної діяльності. Тому Божий заклик до прощення вони ототожнюють із скасуванням покарання винних, що викликає в них опір і бунт. Однак Боже Слово не навчає про безкарність за провини. Бог не зацікавлений у безкарності та поширенні зла. Він каже: «Прости, і я зцілю твоє життя і відплачу за тих, хто заподіяв тобі біль.

Якщо праведний отримує відплату на землі, то тим більше безбожний і грішний» (Приповістей 11:31). «І той, хто звільняє винного, і той, хто засуджує невинного, — огида для Господа (Приповістей 17:15). Не обманюйся! Існує різниця в тому, щоб бути рабом непрощення (чого Бог не прощає: Матвія 18 21-35), що накладає на нас прокляття, і діяти відповідно до прощення, у Божій мудрості, у Його владі та в Його молитві. дозволити Божому втручанню у повсякденну ситуацію, захистити наші права, запобігти злочинам, заарештувати та судити злочинців. «І коли ви стоїте та молитесь, прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб Отець ваш Небесний простив вам ваші провини. Бо якщо ви не прощаєте, то ваш Небесний Отець не простить ваших провин» (Марка 11: 25-26)